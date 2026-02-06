Конкурс открыт для школьников, студентов, стартапов и научных исследователей, работающих над AI-решениями.

В Казахстане начался приём заявок на участие в национальном конкурсе alem.ai battle, направленном на поддержку и развитие проектов в области искусственного интеллекта, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

Инициатива проводится в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта и объединяет талантливых участников со всей страны.

Заявки принимаются до 22 февраля 2026 года через онлайн-платформу astanahub.com. Конкурс открыт для школьников, студентов, стартапов и научных исследователей, работающих над AI-решениями.

Участие предусмотрено в четырёх основных категориях:

AI Young Talents — школьники от 12 до 18 лет с проектами на уровне действующего MVP (тестовая версия сервиса с минимальным набором функций);

AI Driving Power — студенты колледжей и вузов с действующим MVP;

AI Future Builders — команды с продуктом и подтверждённым трекшном (включая платные пилотные проекты);

AI Innovators — научно-исследовательские проекты с ИИ-составляющей.

Призовой фонд конкурса составляет 25 млн тенге. После отбора в финал выйдут 20 лучших команд, а экспертное жюри определит по одному победителю в каждой категории.

По словам организаторов, alem.ai battle призван создать условия для последовательного развития AI-талантов — от первых шагов в технологии до реальных стартапов и научных решений