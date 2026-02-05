Сильные минусовые температуры будут держаться как днём, так и ночью..

Завтра, 6 февраля, в Западном Казахстане ожидается морозная погода во всех крупных городах региона, передают синоптики WorldWeather.

В Уральске будет холодно и преимущественно пасмурно. Ночью температура опустится до −22 °C, а днём прогреется лишь до −14 °C. Осадков не ожидается.

В Атырау также ожидается холодный, но относительно ясный день. Температура ночью приблизительно составит около −14…−16 °C, без осадков и с постепенным потеплением в течение дня и к вечеру до −5 °C.

В Актау завтра будет морозно и облачно с прояснениями. Днём температура воздуха около −2 °C, ночью холоднее — до −4…−6 °C. Ветер лёгкий, снег не ожидается.

В Актобе сохранятся сильные морозы: днём столбик термометра будет около −15…−16 °C, ночью и утром — до −25 °C. Облачно, осадков не прогнозируется.