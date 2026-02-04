По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 4 февраля курс доллара составил 498,65 тенге. Только за сутки он снизился на 4,4 тенге.
Напомним, также официальный курс доллара был ниже 500 тенге 5 декабря 2025 года, тогда он составлял 499,65 тенге. Также ниже 500 тенге курс опускался ещё 28 марта 2025 года.
На 4 февраля 2026 года в обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
доллар: покупка – 496-499 тенге, продажа – 500-503 тенге;
евро: покупка – 585-591 тенге, продажа – 593-597 тенге;
рубль: покупка – 6,41-6,45 тенге, продажа – 6,5-6,55 тенге.