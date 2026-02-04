По итогам торгов на бирже курс американской валюты составил 498,65 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 4 февраля курс доллара составил 498,65 тенге. Только за сутки он снизился на 4,4 тенге.

Напомним, также официальный курс доллара был ниже 500 тенге 5 декабря 2025 года, тогда он составлял 499,65 тенге. Также ниже 500 тенге курс опускался ещё 28 марта 2025 года.

На 4 февраля 2026 года в обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют: