Отец-одиночка вместе с восьмилетним сыном живёт в доме, который практически непригоден для жизни.

В редакцию «МГ» обратились соседи 50-летнего отца-одиночки Николая Моставщикова. Мужчина живёт в селе Новостройка в доме, который практически непригоден для проживания. Однако вместе с ним там вынужден жить его восьмилетний сын.

Соседка Гуллайлим Касымова живёт рядом с Николаем уже 15 лет. По её словам, когда-то у семьи была благополучная деревенская жизнь: уютный дом, небольшое хозяйство. Николай вместе с сестрой продавали молочную продукцию. Но позже коровы заболели бруцеллёзом, вслед за этим заболела и сестра мужчины.

Позже у Николая родился сын Максим. Спустя четыре года умерла мама мальчика, а тётю оформили в дом инвалидов. Мужчина остался с ребёнком один в доме 1978 года постройки, который разрушается буквально на глазах. В доме очень холодно, комната всего одна, элементарных условий нет. Соседи переживают за Николая и его сына и даже начали собирать деньги на новое жильё.

— Последние пять-шесть лет я не заходила к ним домой. В ноябре 2025 года Николаю стало плохо, и я вызвала скорую помощь. Он просил этого не делать, говорил, что всё пройдёт, но я всё равно настояла. Когда мы с фельдшерской бригадой зашли в дом, я была в шоке от увиденного. Узнав, что сестру пожизненно определили в дом инвалидов и помочь им больше некому, мне захотелось хоть как-то поддержать эту семью. Я писала в благотворительные фонды, но по их критериям они не подходят ни под одну категорию. Николай никогда ни у кого ничего не просит. Он не пьёт, не курит, работает, но накопить на жильё не получается. Все соседи знают его только с положительной стороны — он подаёт хороший пример своему сыну, — рассказывает Гуллайлим Касымова.

Сам Николай работает и успевает воспитывать сына. Он рассказал, что заботится о мальчике с самого рождения. По его словам, мама Максима умерла из-за частого употребления алкоголя и ещё при жизни почти не занималась ребёнком.

— Пособие — 40 тысяч тенге и моя зарплата. Этого хватает только на продукты. Сейчас у нас стоит печь, а раньше отапливали дом тепловой пушкой. Она потребляла очень много электричества — за месяц набегало до 40 тысяч тенге, но греться было необходимо. Сын учится в школе, может самостоятельно приготовить себе завтрак, пока я на работе. В город уехать не могу — нужно провожать его в школу. Работаю здесь, в посёлке, на хозяйстве. Единственное, чего я хочу, — это тёплый дом для сына, — говорит отец-одиночка.

Николай желает своему сыну только хорошего. Он мечтает, чтобы в будущем мальчик вырос достойным человеком и, возможно, даже стал акимом. Максим хорошо учится, его любимый предмет — математика. Хотя он учится в русской школе, детский сад посещал с казахским языком обучения, поэтому свободно на нём разговаривает. Мальчик мечтает жить в большом тёплом доме и иметь собственную комнату.

В доме действительно холодно: некоторые окна разбиты — их повредила сестра Николая во время болезни. В единственной комнате стоят старый телевизор, кровати и стол, за которым мальчик ест и делает уроки. При этом видно, что ребёнок счастлив — между отцом и сыном чувствуется особая, тёплая связь.

Телефон для связи с Николаем Моставщиковым: 87769456622, 87761803636.

