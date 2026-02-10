Они погибли этой зимой.

15 декабря 2025 года в селе Куйгенколь Жанибекского района ЗКО возле зимовки Букар были найдены тела пастухов Утешова и Едилбаева. Во время выпаса скота пастухи попали в сильный буран, потеряли ориентировку и замёрзли насмерть.

— Созданная комиссия установила, что 13 декабря при перегоне скота к зимовке ухудшились погодные условия: резко похолодало, усилился ветер, видимость снизилась почти до нуля. Пастухи заблудились и не смогли безопасно вернуться, — рассказали в управлении по инспекции труда ЗКО.

Сообщается, что по результатам спецрасследования несчастный случай признан связанным с производством, ответственность за происшествие полностью возложена на работодателя.

Материалы направлены в территориальный орган полиции для принятия решения.