Ревность — это «приправа» к любви, но у некоторых знаков зодиака её так много, что отношения начинают напоминать остросюжетный триллер. Астрологи составили рейтинг тех, кто не успокоится, пока не проверит ваш телефон и не узнает, с кем вы пили кофе три года назад.

1. Скорпион: Чемпион по подозрительности

Если Скорпион любит, он хочет владеть душой и телом. Это самые проницательные ревнивцы.

Мужчина-Скорпион: Прирожденный детектив. Заметит мимолетный взгляд и устроит допрос с пристрастием.

Женщина-Скорпион: Она не просто ревнует, она сканирует. Если почувствует ложь — пощады не будет.

2. Овен: Пожар без предупреждения

Для Овна ревность — это вопрос лидерства. Они не терпят конкуренции.

Мужчина-Овен: Вспыхивает как спичка. Его ревность громкая и импульсивная.

Женщина-Овен: Собственница. Она должна быть единственной королевой в вашем мире, иначе — скандал.

3. Телец: Моё — значит моё

Тельцы ценят стабильность и комфорт. Любая угроза их «владениям» вызывает глухой гнев.

Мужчина-Телец: Долго терпит, но если чаша переполнится — сносит всё на своем пути.

Женщина-Телец: Создает уют, но за попытку флирта с её мужчиной может «выставить за дверь» без права возврата.

4. Лев: Ревность из-за уязвленной гордости

Львы ревнуют не от неуверенности, а от того, что кто-то посмел не восхищаться ими ежесекундно.

Мужчина-Лев: Ему важно быть лучшим. Если он почувствует, что вы смотрите на кого-то другого, его самолюбие будет ранено.

Женщина-Лев: Окружает себя поклонниками, но сама не прощает партнеру даже легкого интереса к другим дамам.

5. Рак: Тихая гавань с двойным дном

Раки очень ранимы. Их ревность — это страх потерять близкого человека.

Мужчина-Рак: Склонен к обидам. Может закрыться в себе и молча «переваривать» свои подозрения.

Женщина-Рак: Окутывает заботой, которая иногда превращается в тотальный контроль из-за страха предательства.

6. Дева: Аналитическая ревность

Девы замечают детали, на которые другие не обратят внимания. Лишний лайк или задержка на работе — повод для логического расследования.