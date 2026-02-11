Никто из учащихся и сотрудников не пострадал.

В одной из школ Петропавловска 10 февраля произошёл тревожный инцидент — ученик старших классов принёс в учебное заведение пистолет и сделал выстрел, чтобы похвастаться перед одноклассниками, передаёт КТК.

Как выяснилось, оружие у 17-летнего старшеклассника оказалось пневматическим и не относится к огнестрельному, уточнили в полиции Северо-Казахстанской области. Никто из учащихся и сотрудников не пострадал.

По данным правоохранителей, подросток пришёл в школу примерно за 10 минут до начала занятий. На перемене он показал пистолет друзьям и произвёл один выстрел, после чего один из учеников сообщил о произошедшем родителям, а те — педагогам.

Администрация школы незамедлительно среагировала: несовершеннолетнего вывели из класса под предлогом помощи, где его уже ждали сотрудники охраны и полиция. Оружие было изъято без применения силы.

Подросток пояснил, что принёс пистолет «чтобы доказать друзьям, что у него есть оружие, потому что они ему не верили».

Несмотря на то что предмет не был огнестрельным, мальчик привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство, а его мать оштрафована за ненадлежащее воспитание и обеспечение безопасности ребёнка.

В настоящее время проводится проверка — правоохранительные органы и управление образования оценивают действия администрации школы и сотрудников охранного агентства, пропустивших оружие в здание.

Источник: КТК