Вещества привезли из России.

В Актюбинской области полицейские обнаружили на складе две грузовые цистерны и 1033 баллона с оксидом азота — так называемым «веселящим газом». По данным МВД, вещество поставлялось в Казахстан из России.

С начала 2026 года за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая оксид азота, предусмотрена уголовная ответственность. В полиции напомнили, что попытки ввоза, хранения и продажи таких веществ будут пресекаться, а работа по выявлению подобных фактов продолжается.

«Веселящий газ» — это оксид азота (химическая формула N₂O), бесцветный газ со слегка сладковатым запахом. Он получил своё название из-за эффекта кратковременной эйфории и расслабления, которые может вызывать при вдыхании