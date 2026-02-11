Из-за отчистки коллектора улицу перекрыли на пять дней.

Сотрудники «Батыс су арнасы» показали, чем оказался забит самотечный коллектор на улице Миханова. На кадрах видно, как рабочие вытаскивают из трубы бытовые отходы — после очистки образовалась внушительная гора мусора.

Как сообщили в компании, работы начали 5 февраля, чтобы предотвратить затопление подвалов жилых домов на улицах Циолковского и Абилкайырхана. Бригады ежедневно очищают коллектор и отводят сточные воды вдоль улиц Циолковского и Миханова.

Из-за работ пришлось временно перекрыть участок дороги по улице Миханова — от Циолковского до Оракбаева.

В «Батыс су арнасы» просят жителей не выбрасывать в канализацию пищевые отходы, тряпки, подгузники, влажные салфетки и средства личной гигиены. Именно такой мусор чаще всего становится причиной засоров, поскольку его категорически нельзя смывать в унитаз.

— Уважаемые жители, ещё раз просим не выбрасывать в унитаз пищевые отходы и другие крупногабаритные, труднорастворимые, органические и бытовые отходы. Напоминаем, что для этих целей существуют мусорные контейнеры. Канализационная система — такая же важная система жизнеобеспечения, как водо- и теплоснабжение, поэтому к ней необходимо относиться бережно, — попросили в компании.

В компании также сообщили, что 10 февраля на улице Миханова снова произошла авария — по той же причине: в канализацию выбрасывали запрещённые отходы, включая тряпки, влажные салфетки и бумажные полотенца. Кроме того, устранение засоров — сложная и дорогостоящая работа, которая иногда может быть опасной для сотрудников коммунальных служб. До полного устранения аварии в подъездах и подвалах домов может сохраняться неприятный запах.