Предполагаемый стрелок был найден мёртвым на территории школы.

В канадском городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия произошёл трагический инцидент: в результате стрельбы в средней школе погибли как минимум 10 человек, ещё более 25 пострадали, сообщает CBC.

По данным правоохранительных органов, шесть погибших были найдены в здании школы, один человек скончался по пути в больницу, а ещё двое были обнаружены мёртвыми в жилом доме, который, по предварительным данным следствия, связан с нападением.

Предполагаемый стрелок был найден мёртвым на территории школы — полиция полагает, что он мог покончить с собой. Возраст подозреваемого и мотивы преступления пока не раскрываются.

По меньшей мере двое пострадавших с серьёзными травмами были доставлены в больницу воздушным транспортом, остальные раненые проходят обследование в местном медицинском центре. Большинство учеников и сотрудников удалось эвакуировать с места происшествия.

Полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося и работает над установлением всех деталей произошедшего.