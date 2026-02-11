Женщина получила травмы.

Женщина подала в суд на своего бывшего гражданского мужа после ДТП и потребовала взыскать с него 7 млн тенге материального ущерба и 3 млн тенге — за моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Причиной ДТП стало то, что водитель тронулся с места, не дождавшись, пока пассажирка выйдет из машины. В итоге женщина упала и получила травмы. Её доставили в травматологическое отделение областной больницы, а экспертиза подтвердила вред здоровью средней тяжести.

По словам истца, из-за ухудшения здоровья ей пришлось тратиться на лечение, такси и даже оформить кредит, а также временно остановить собственный бизнес.

Мужчина пояснил в суде, что в тот день между ними произошел конфликт. Он попросил учесть, что содержит ребенка, сейчас не работает и не хотел причинять вред.

Суд частично удовлетворил иск: с ответчика взыскали 119 тысяч тенге материального ущерба, 500 тысяч тенге морального вреда и 3156 тенге госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу.