Всего за год отловили десять тысяч собак.

По обращениям жителей и заключениям ветеринаров и кинологов 9 109 животных признали опасными и усыпили. Ещё 423 собаки после стерилизации, вакцинации и обработки выпустили обратно.

Отлов проводили ТОО «Forward Star», ИП Нурбаев и ТОО «GREN QURILYS QYZMET». Об этом сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырау.

Экоактивист Мамучар Жабасов считает, что рост числа бездомных собак связан с безответственным отношением владельцев: люди заводят животных и затем выбрасывают их на улицу.

— Отстрел проблему не решает. Эффективнее отлавливать собак, обследовать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать, если они не представляют угрозы. Домашних животных нужно регистрировать и чипировать, а продавать — только через официально зарегистрированные организации, — пояснил Мамучар Жабасов.

Специалисты отмечают, что городские стаи частично сдерживают диких животных. Случаи бешенства в регионе редки.

В Казахстане отстрел бездомных собак запрещён законом «Об ответственном обращении с животными», который действует с 2 марта 2022 года.