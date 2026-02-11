В обзоре — однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды.

Жители Уральска нередко жалуются на высокие цены на аренду и покупку жилья. Многие отмечают, что стоимость квартир в небольшом городе порой сопоставима со столичной. Мы решили выяснить, сколько сегодня стоит снять квартиру в Уральске, какие условия предлагают арендодатели и за какую сумму можно рассчитывать на комфортное проживание. В обзоре — однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды.

В разделе «горячих предложений» можно найти однокомнатную квартиру в районе железнодорожного вокзала. Жилье со свежим ремонтом, мебелью и техникой сдают за 150 тысяч тенге в месяц плюс оплата воды. Правда, есть условие — арендаторами могут стать только некурящие работающие люди или семейная пара.

Еще одно объявление — квартира на шестом этаже в ЖК Sun City. Аренда обойдется в 320 тысяч тенге в месяц, при этом коммунальные услуги уже включены в стоимость. По словам автора объявления, в квартире только что завершили ремонт, а вся мебель и техника — новые.

Еще дороже вариант в новом ЖК Grand House, расположенном рядом с ТД «Турист». За однокомнатную квартиру здесь просят 400 тысяч тенге в месяц. В описании указаны дизайнерский ремонт, новая мебель, развитая инфраструктура и близость автобусной остановки.

Встречаются и объявления о подселении в однокомнатные квартиры. В среднем за это просят от 35 до 50 тысяч тенге в месяц. Например, в районе мясокомбината за 50 тысяч тенге предлагают комнату площадью 15 квадратных метров с мебелью и общим на трёх хозяев санузлом. При этом за похожую сумму можно найти отдельную комнату или даже небольшую квартиру без хозяев, однако условия там зачастую скромнее — иногда отсутствуют газ или мебель.

Необычным оказалось объявление о долгосрочной аренде комнаты в гостинице. За 80 тысяч тенге в месяц предлагают помещение площадью 30 квадратных метров с общей кухней. Коммунальные услуги уже входят в цену, а в комнате есть кровать, шкаф, обеденный и рабочий столы.

Также на рынке немало предложений примерно за 80 тысяч тенге в месяц. Как правило, это мебелированные квартиры со средним ремонтом, некоторые — в новых домах. Чаще всего такое жилье находится в старом центре города.