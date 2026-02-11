Суд обязал госучреждение выплатить компенсацию семье погибшего полицейского.

Суд рассмотрел гражданское дело о возмещении вреда и назначении выплат семье капитана полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей. В суд обратилась его супруга — в своих интересах и в интересах двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Трагедия произошла в 2018 году. После гибели сотрудника правоохранительных органов семья осталась без основного источника дохода.

Суд установил, что зарплата капитана составляла 264 444 тенге. По закону эта сумма делится поровну между тремя членами семьи, поэтому каждому положена ежемесячная выплата в размере 88 148 тенге.

Иск удовлетворили полностью. С государственного учреждения взыскали 3,1 миллиона тенге в пользу вдовы — это компенсация за период с 19 ноября 2022 года по 19 ноября 2025 года. Начиная с 20 ноября 2025 года ей также должны выплачивать по 88 148 тенге ежемесячно — пожизненно.

В интересах детей суд взыскал еще 6 346 656 тенге за тот же период. Далее на каждого ребенка будут выплачивать по 88 148 тенге в месяц до достижения ими совершеннолетия.

Решение суда пока не вступило в законную силу.