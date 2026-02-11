Священный для мусульман месяц Рамазан в 2026 году начнется 19 февраля и завершится 19 марта. В это время верующие соблюдают обязательный пост — от рассвета до заката воздерживаются от еды, воды и вредных привычек, стараются больше времени посвящать молитвам, духовному очищению и благотворительности.

Рамазан считается одним из самых важных периодов в исламе. По традиции мусульмане стремятся совершать больше добрых дел, помогать нуждающимся, укреплять семейные связи и проявлять терпение. Завершается месяц праздником разговения — Ораза айт, который символизирует окончание поста.

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовал расписание сухура (предрассветного приема пищи) и ифтара — времени вечернего разговения, для всех городов, в том числе и для Уральска.

В ночь с 16 на 17 марта – священная ночь Предопределения Кадыр туни. 20 марта – начинается праздник Ораза айт.

В заседании Президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 735 тенге из расчета средней цены двух килограммов муки по стране.

Отметим, что пост обязателен для всех взрослых мусульман, однако от него освобождаются люди с хроническими заболеваниями, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. При этом пропущенные дни, как правило, можно восполнить позже или компенсировать благотворительностью — в зависимости от обстоятельств.