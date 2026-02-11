Всего планируют запустить пять проектов.

В Атырауской области в 2026 году планируют запустить пять проектов по переработке промышленных и твёрдых бытовых отходов. Их реализуют при поддержке АО «Жасыл даму».

Один из крупнейших проектов — ТОО «Фибратекс». Компания откроет линию глубокой переработки отходов и будет выпускать полиэфирное штапельное волокно. Мощность — до 20 тонн в сутки. Стоимость проекта — 1,159 миллиарда тенге. Запуск намечен на первое полугодие этого года. Плановый объём — до 7 тысяч тонн продукции в год и 67 рабочих мест. Также в этом году собираются начать производство пластиковых поддонов.

— Проект ТОО «АртПластик» прошёл первый этап Фонда развития промышленности и направлен на второй. Остальные четыре проекта профинансированы и должны заработать в первом полугодии, — отметила главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Ботагоз Ынтымакова.

Параллельно в регионе развивают сортировку ТБО, производство пластиковых изделий и строят завод по переработке пищевых отходов. Ожидается, что это сократит объёмы захоронения и снизит нагрузку на полигоны.