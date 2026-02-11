В Жамбылской области суд рассмотрел дело об административном правонарушении в сфере семейно-бытовых отношений.

Из материалов дела следует, что ранним утром в полицию позвонила женщина и заявила, что муж ее избил. Однако после приезда участкового она неожиданно отказалась проходить медицинское освидетельствование и писать заявление.

Позже женщина объяснила, что решила проверить телефон супруга и обнаружила переписку с неизвестной женщиной. Это стало причиной ссоры, которая переросла в нецензурную брань и рукоприкладство.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и попросил прекратить дело, отметив, что супруги помирились. Жена это подтвердила.

В итоге производство по делу закрыли в порядке медиации — из-за примирения сторон. Отметим, что по этой статье нарушителю могли вынести предупреждение, назначить общественные работы до 20 часов или арестовать на срок до пяти суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.