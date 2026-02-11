По итогам торгов курс американской валюты составил 490,58 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 11 февраля курс доллара составил 490,58 тенге. За сутки американская валюта снизилась на 1,31 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 489-492 тенге, продажа – 492,5-497 тенге;

евро: покупка – 583-585,5 тенге, продажа – 586-589 тенге;

рубль: покупка – 6,27-6,35 тенге, продажа – 6,4-6,45 тенге.

10 февраля по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 февраля курс доллара составил 491,88 тенге. За сутки он снизился на 2,64 тенге.