По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 11 февраля курс доллара составил 490,58 тенге. За сутки американская валюта снизилась на 1,31 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
доллар: покупка – 489-492 тенге, продажа – 492,5-497 тенге;
евро: покупка – 583-585,5 тенге, продажа – 586-589 тенге;
рубль: покупка – 6,27-6,35 тенге, продажа – 6,4-6,45 тенге.
10 февраля по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 февраля курс доллара составил 491,88 тенге. За сутки он снизился на 2,64 тенге.