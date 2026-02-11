Десятки семей рискуют остаться без жилья.

В Атырау 60 семей опасаются остаться без крыши над головой — дома, приобретённые по государственной программе «Нұрлы жер», начали разрушаться всего спустя пять лет после ввода в эксплуатацию. Об этом сообщает КТК.

Речь идёт о коттеджах в микрорайоне Талкайран. Снаружи здания выглядят новыми, однако внутри — трещины в стенах, проблемы с фундаментом и кровлей. По словам жильцов, вскоре после заселения стены начали лопаться, а крыши — повреждаться от ветра. Позже проведённая экспертиза признала строения аварийными и подлежащими сносу.

Как рассказал один из жителей, ключи новосёлам выдавали в отделе строительства, документы оформлялись через ЖКХ и акимат. Теперь люди требуют разъяснений сразу от нескольких ведомств. По их словам, жить в этих домах стало опасно — дефекты обнаружены от фундамента до крыши.

Всего в микрорайоне расположены 12 коттеджей, 28 индивидуальных домов и 12 двухквартирных. Строительством занимались три подрядные организации. Жители утверждают, что только одна компания, возводившая 34 дома, пытается урегулировать ситуацию, тогда как другие, по их словам, фактически прекратили деятельность.

Некоторые дома приобретались в ипотеку. Один из пострадавших сообщил, что независимые эксперты выявили серьёзные нарушения — в фундаменте отсутствует арматура. Обсуждается компенсация в размере около 30 млн тенге за дом, однако в случае ипотеки значительная часть суммы уходит на погашение банковского займа. Оставшихся средств, по словам людей, недостаточно для покупки нового жилья.

Другая жительница рассказала, что компания «АзияСтрой», строившая часть домов, признана банкротом. Она опасается обрушения здания и утверждает, что вынуждена обращаться во все инстанции, однако конкретных решений пока нет.

В городском акимате сообщили, что ознакомились с результатами экспертизы и после их изучения будет принято решение. Руководитель отдела строительства Арнат Ондасынов пояснил, что даже при подтверждении вины подрядчиков власти не могут предоставить жильё пострадавшим вне установленной законом процедуры. Жителям рекомендовано обращаться в суд.

Известно, что дома возводились на государственные средства. В отношении строительных компаний возбуждены уголовные дела. Однако сроки разбирательств пока не называются, а людям приходится продолжать жить в зданиях, признанных аварийными.

Источник: КТК