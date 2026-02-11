В ЗКО мужчину приговорили к пожизненному сроку за преступление против ребенка.

Шокирующий случай произошел 22 августа 2025 года в Таскалинском районе. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от жительницы посёлка о пропаже дочери. По словам заявительницы, ребёнок ушёл в магазин с её знакомым и не вернулся. Мужчину и ребенка нашли 23 августа в лесополосе недалеко от поселка. Подозреваемый спал в состоянии сильного алкогольного опьянения, рядом лежали бутылки. Девочка находилась без сознания. Её срочно доставили в больницу, где медики подтвердили факт сексуализированного насилия и тяжёлое шоковое состояние.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО рассказали как проводилось следствие. Так, в первую очередь стражи порядка провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили необходимые экспертизы - геномные, биологические и десятки других. Особое внимание уделили защите прав ребенка: допрос потерпевшей прошел в специально оборудованной игровой комнате суда по делам несовершеннолетних, чтобы снизить психологическую нагрузку и обеспечить достоверность показаний.

После сбора доказательств дело направили в суд. В декабре прошлого года педофила приговорили к пожизненному тюремному заключению.