Завтра ночные и утренние часы будут особенно холодными, а на дорогах возможна гололедица и туман.

По данным РГП «Казгидромет», 12 февраля в Уральске температура воздуха днём составит около −12…−14 °C, ночью — примерно −15…−19 °C, возможен небольшой снег и облачная погода. Ветер будет слабый.

В Атырау синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду без осадков. Ожидаются морозы: ночью приблизительно −9…−11 °C, днём температура воздуха будет в пределах −1…+1 °C. В утренние часы возможен туман.

В Актау завтра также будет холодно, но немного мягче, чем в других регионах. Температура днём ориентировочно −1…+2 °C, а ночью опустится до −5…−3 °C. Облачно, возможны снежные осадки.

В Актобе прогнозируется морозная погода: ночные температуры могут опускаться до −23…−25 °C, а днём будет −12…−14 °C. Возможен небольшой снег и усиление ветра.