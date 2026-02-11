Голосование назначено на 15 марта.

Президент Касым-Жомарт Токаев 11 февраля подписал указ о проведении республиканского референдума по вопросу Конституционной реформы, сообщает Акорда. Голосование назначено на 15 марта 2026 года. Проект новой Конституции будет опубликован в средствах массовой информации 12 февраля.

Согласно документу, на референдум выносится вопрос: поддерживают ли граждане принятие новой Конституции Республики Казахстан, текст которой будет официально обнародован в СМИ.

Подготовкой и организацией голосования займётся Центральная избирательная комиссия, а также территориальные и участковые комиссии. Правительству поручено совместно с государственными органами обеспечить все необходимые меры для проведения референдума.

Напомним, что окончательное решение о новой Конституции будет принято на референдуме.