Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев заявил, что итоговое решение по проекту новой Конституции будет принято гражданами на общенациональном референдуме. Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании правительства, передаёт Акорда.
Токаев подчеркнул, что разработанный проект новой Основной конституции включает «важные прогрессивные нормы».
— Очень важно, что мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие. Это единственно верная дорога. Убежден, принятие новой Конституции придаст мощный импульс развитию Казахстана, будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина. В любом случае, окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме, — заявил президент.