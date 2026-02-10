По словам президента, разработанный проект новой Основной конституции включает «важные прогрессивные нормы».

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев заявил, что итоговое решение по проекту новой Конституции будет принято гражданами на общенациональном референдуме. Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании правительства, передаёт Акорда.

