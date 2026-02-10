Правда позже наткнулись на BMW X7, её стоимость на сайте 65 миллионов тенге. Она тоже 2023 года выпуска, с пробегом 25 000 километров.
А ещё там есть BMW X5 за 62 миллиона тенге, с пробегом 26 000 километров. Все перечисленные машины работают на бензине.
В целом в ценовом диапазоне от 40 до 70 миллионов тенге объявлений немного — в Уральске размещено всего 36 предложений. Гораздо больше вариантов можно найти среди бюджетных автомобилей. В категории от 300 тысяч до одного миллиона тенге опубликовано 534 объявления.
Так, за 350 тысяч тенге продают ВАЗ (Lada) 2114 2012 года выпуска с механической коробкой передач.
За 500 тысяч тенге уже можно приобрести иномарку — Opel Omega 1994 года с пробегом 300 тысяч километров. В объявлении указано, что автомобиль работает на газе и бензине, а двигатель у него неродной.
За один миллион тенге предлагают Lifan Solano 2012 года выпуска, однако будущему владельцу потребуется ремонт двигателя.
Любителям необычных кузовов может подойти Hyundai Tiburon 2001 года — спортивное купе также продают за один миллион тенге.
Несмотря на небольшое количество дорогих предложений, рынок автомобилей с пробегом в Уральске остаётся разнообразным и позволяет подобрать транспорт как для экономных покупателей, так и для тех, кто ищет машины премиум-класса.