Цены варьируются от 350 тысяч тенге до 65 миллионов тенге.

Сайт kolesa.kz по-прежнему остаётся самой популярной площадкой по продаже автомобилей в Уральске. Мы изучили объявления о продаже машин с пробегом и выяснили, какие авто сегодня стоят дороже всего, а какие можно купить даже при ограниченном бюджете.

Самым дорогим автомобилем, выставленным на продажу в Уральске, стал Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска в комплектации Premium Plus. Внедорожник с двигателем объёмом 3,5 литра и пробегом 60 тысяч километров оценили в 60 миллионов тенге. При покупке в кредит первоначальный взнос, согласно данным сайта, составит около 42 миллионов тенге.

Правда позже наткнулись на

BMW

X

7

, её стоимость на сайте 65 миллионов тенге. Она тоже 2023 года выпуска, с пробегом 25 000 километров.

А ещё там есть

BMW

X

5 за 62 миллиона тенге

, с пробегом 26 000 километров. Все перечисленные машины работают на бензине.

В целом в ценовом диапазоне от 40 до 70 миллионов тенге объявлений немного — в Уральске размещено всего 36 предложений. Гораздо больше вариантов можно найти среди бюджетных автомобилей. В категории от 300 тысяч до одного миллиона тенге опубликовано 534 объявления.

Так, за 350 тысяч тенге продают ВАЗ (Lada) 2114 2012 года выпуска с механической коробкой передач.

За 500 тысяч тенге уже можно приобрести иномарку — Opel Omega 1994 года с пробегом 300 тысяч километров. В объявлении указано, что автомобиль работает на газе и бензине, а двигатель у него неродной.

За один миллион тенге предлагают Lifan Solano 2012 года выпуска, однако будущему владельцу потребуется ремонт двигателя.

Любителям необычных кузовов может подойти Hyundai Tiburon 2001 года — спортивное купе также продают за один миллион тенге.

Несмотря на небольшое количество дорогих предложений, рынок автомобилей с пробегом в Уральске остаётся разнообразным и позволяет подобрать транспорт как для экономных покупателей, так и для тех, кто ищет машины премиум-класса.