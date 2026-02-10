Когда говорят «очередь на жильё», многие представляют обычный список: чем меньше номер, тем ближе квартира. На деле это работает иначе.

Очередь — это доступ к госпомощи: субсидиям, арендному жилью и льготной ипотеке. Но только если вы подходите по условиям и следите за своим статусом.

Частая ситуация: человек встал на учёт и надолго про него забыл. Потом выясняется, что данные не обновлялись, статус приостановлен, а доступ к программам потерян.

Чтобы этого не произошло, важно понимать, как работает учёт, и время от времени проверять себя в списках, сообщает krisha.kz.

Что такое очередь на жильё

По сути, это список людей, которые нуждаются в жилье. В 2025 году правила упростили. Теперь встать на учёт может почти любой. Нужно всего три условия:

Гражданство Казахстана или статус кандаса.

Нет жилья в стране последние 5 лет. Это касается всей семьи: участника, его супруги/а и несовершеннолетних детей.

Есть постоянная прописка.

В Астане, Алматы и Шымкенте — не меньше 3 лет.

Где смотреть очередь

Актуальные списки есть только на сайте Отбасы банка. Они разбиты по городам и областям. Формат не очень удобный — Excel-файл, который нужно скачать. Но сейчас это единственный рабочий вариант. В банке обещают позже упростить процесс.

Как найти себя в списке

Зайдите на сайт Отбасы банка.

Откройте раздел «Доступное жильё» → «Список граждан, нуждающихся в жилье».

Скачайте файл по своему региону (открывается только с компьютера или ноутбука).

Найдите свою фамилию через Ctrl + F.

Почему «номер очереди» кажется неправильным

Многие смотрят на цифру рядом с фамилией и думают, что это их место в очереди. Это неверно.

Эта цифра просто порядковый номер в общем списке. Он ни на что не влияет.

Сейчас вообще постепенно уходят от понятия «очередь на жильё». По факту это учёт нуждающихся, а не движение по номерам.

На распределение жилья влияет дата постановки на учёт. Она указана в файле. Именно по этой дате формируется приоритет внутри каждой категории.

Чтобы понять своё реальное положение, нужно отфильтровать список по своей категории: многодетные, дети-сироты, неполные семьи и так далее.

Тогда будет видно, сколько человек стоит перед вами именно по вашей категории.

Важно помнить ещё одно: форматы помощи разные. И ожидание в них работает по-разному.

Что даёт государство

Сейчас доступны три варианта помощи:

Субсидия на аренду — государство оплачивает 50% арендной платы.

Арендное жильё — иногда с правом выкупа.

Льготная ипотека.

Субсидии на аренду доступны только четырём категориям: многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи с детьми с инвалидностью и дети-сироты. Жильё они ищут самостоятельно на рынке.

В льготных ипотечных программах, например «Наурыз» (7–9%), не нужно ждать, пока «подойдёт очередь». Подать заявку можно сразу, когда объявляют приём. Главное — иметь депозит в Отбасы банке и накопления.

Дольше всего ждут арендное жильё. Очередников здесь больше всего.

Аренда стоит примерно 15–20 тысяч тенге в месяц плюс коммунальные. Часть таких квартир по решению акиматов можно выкупить.

Что делать очередникам

Чтобы получить СМС о распределении жилья — аренда, ипотека или субсидия, — нужно проходить инвентаризацию. Сообщения отправляет Отбасы банк, который ведёт списки очередников.

Инвентаризация — это:

согласие на сбор и обработку данных;

проверка, что у вас и членов семьи по-прежнему нет жилья.

Если инвентаризацию не проходить, банк не сможет отправить СМС, даже если по факту вы подходите под условия.

Очередь сама по себе ничего не гарантирует. Чтобы не потерять доступ к госпомощи, нужно проверять себя в списках и вовремя проходить инвентаризацию.