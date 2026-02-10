Авария произошла 10 февраля.

Как сообщил замначальника департамента полиции Ардана Саймагамбетов, по предварительным данным, на автодороге Актобе–Орск водитель легковой автомашины Opel, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной DAF.

В результате водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Отмечается, что на дороге наблюдаются сложные метеорологические условия: буран.

Также сегодня 10 авто столкнулись на трассе Актобе–Астрахань.