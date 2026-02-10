Массовое ДТП произошло на трассе Актобе–Астрахань

На автодороге Актобе–Астрахань в районе посёлка Тамды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 машин.

В результате аварии трое человек получили незначительные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции напомнили водителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.