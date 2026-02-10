Экс-начальнику Управления по борьбе с наркобизнесом Андрею Хлевину предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

В конце января 2026 года появилась информация о том, что в Уральске арестован Андрей Хлевин, который возглавлял управление по борьбе с наркобизнесом ДП ЗКО. В ответ на запрос редакции «МГ» в МВД РК информацию подтвердили. Оказалось, что задержание проводили местные полицейские и сотрудники КНБ РК.

Уголовное дело ведется по двум статьям уголовного кодекса - «Незаконное предпринимательство» и «Незаконное хранение наркотических средств в целях сбыта». Следственный суд санкционировал в отношении Андрея Хлевина меру пресечения в виде «содержания под стражей».

Иную информацию в интересах следствия в МВД РК раскрывать не стали.

Андрей Хлевин — бывший начальник управления по борьбе с наркотиками Департамента полиции Западно-Казахстанской области (ЗКО).

Хлевин ушёл в отставку по выслуге лет в 2019 году в звании полковника полиции.