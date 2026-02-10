По его словам, темпы роста зарплат пока не успевают за динамикой прибыли бизнеса.

Правительство Казахстана разрабатывает комплекс мер, направленных на повышение доходов населения, заявил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе расширенного заседания правительства.

— Доля зарплаты в валовом внутреннем продукте составляет 31%, что является высоким показателем для Центральной Азии. Цель заключается в достижении уровня развитых стран — от 40% и выше. Темпы роста заработных плат отстают от динамики прибыли бизнеса, полученной как самостоятельно, так и за счёт поддержки государства. Сейчас правительство разрабатывает комплексные меры по повышению доходов населения, — подчеркнул премьер-министр.

Бектенов уточнил, что меры включают финансовые, налоговые и другие стимулы для увеличения зарплат, создание новых рабочих мест с достойной оплатой, повышение квалификации работников, а также снижение финансовой нагрузки на граждан.

Особое внимание уделяется росту реальных доходов населения в 2026 году, что предполагает развитие предпринимательства, открытие новых производств и расширение числа постоянных рабочих мест.

Премьер-министр также затронул вопросы цифровизации экономики. По его словам, правительство планирует внедрять современные технологии и искусственный интеллект во все отрасли, развивать цифровое государство, однако пока эти задачи реализуются недостаточно эффективно.