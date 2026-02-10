Злоумышленники по телефону прежде всего пытаются не украсть деньги напрямую, а «взломать» саму жертву.

Казахстанцам напомнили о важности немедленного прекращения разговора с телефонными мошенниками и рассказали, чем опасно даже короткое общение с ними. Об этом предупреждают эксперты проекта Fingramota.

Специалисты отмечают, что злоумышленники по телефону прежде всего пытаются не украсть деньги напрямую, а «взломать» саму жертву. С первых фраз они изучают реакцию собеседника, стараясь понять, как человек реагирует под давлением, легко ли вывести его на эмоции и готов ли он продолжать диалог. Такой контакт, по словам экспертов, сам по себе является сигналом мошенникам о том, что номер активен и с этим человеком можно работать дальше.

Иногда мошенникам достаточно услышать, что человек активно использует интернет-банкинг или не имеет рядом людей, которые могли бы остановить разговор. В следующий раз они уже могут позвонить якобы от имени банка, службы безопасности или даже знакомых, делая свои сообщения более убедительными.

Эксперты предупреждают, что даже снятие небольшой суммы — своего рода «тест» для мошенников. Списания в несколько сотен тенге часто используются, чтобы понять, обратится ли человек в банк. Если жертва игнорирует списание и не проверяет ситуацию, это мотивирует мошенников продолжать попытки обмана, включая создание скрытых подписок, новых переводов или попытки оформить кредит от имени пользователя.

Кроме того, злоумышленники могут использовать голос и данные собеседника в других схемах, например для звонков родственникам или для построения более сложных планов мошенничества.

Эксперты Fingramota настоятельно рекомендуют при любых подозрительных звонках:

немедленно завершать разговор,

самостоятельно перезванивать в банк по официальному номеру,

блокировать карту при малейших сомнениях,

внимательно проверять операции и уведомления,

обсуждать такие случаи с близкими, чтобы они тоже знали об угрозе.

Также отмечается, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, делая звонки и сообщения всё более правдоподобными — это одна из причин, почему важно быть бдительными и не вступать в диалог с неизвестными абонентами.