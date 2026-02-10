Одному суд назначил 100 часов работы, а второму установили особые требования к поведению.

По данным департамента полиции ЗКО, в области осуждены двое мужчин за сталкинг. Первый случай произошёл в Бурлинском районе. Жительница Аксая пожаловалась в полицию на бывшего знакомого, который систематически её преследовал и угрожал. Мужчина часто появлялся возле дома и места работы женщины. В один из дней он схватил её за руку, повалил на землю и попытался применить силу. Его остановили очевидцы. Суд учёл признание вины и назначил мужчине особые требования к поведению сроком на три месяца.

Второй случай рассмотрел Бокейординский районный суд. Установлено, что в 2025–2026 годах мужчина регулярно преследовал свою бывшую супругу, отправляя ей сообщения и угрозы через социальные сети. Эти действия нанесли женщине серьёзный психологический вред. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.

В полиции призывают граждан не терпеть подобные действия и сразу обращаться за помощью.

Напомним, что первый приговор по делу о сталкинге УК РК 115-1 «Сталкинг» вынесли 37-летнему мужчине в Павлодарской области. Он преследовал женщину более полутора лет. Суд назначил ему 100 часов общественных работ.