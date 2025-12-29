Суд признал его виновным.

В Курмангазинском районном суде Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном преследовании женщины.

Суд установил, что обвиняемый подходил к дому потерпевшей, дёргал дверь и стучал в окно. Чтобы следить за её передвижениями, он отправлял запросы «в друзья» на телефоны детей женщины через приложение «2ГИС», получая таким образом доступ к информации о местонахождении её сына. 19 сентября 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вновь зашёл во двор и заглядывал в окна потерпевшей. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала полуголым разгуливает по чужому двору, настойчиво заглядывает в окна, а потом и вовсе раздевается догола и начинает мастурбировать. Затем спокойно покидает территорию двора.

Прокурор просил назначить общественные работы на 200 часов. Потерпевшая настаивала на строгом наказании и компенсации морального вреда. Сам обвиняемый признал вину частично.

Суд признал действия мужчины противоправными, но не сопряжёнными с насилием, и назначил наказание в виде 200 часов общественных работ. Кроме того, с него взыскали 400 тысяч тенге компенсации морального вреда и 200 тысяч тенге расходов на услуги представителя потерпевшей.

Приговор пока не вступил в законную силу.