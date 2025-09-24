Смотрел в окно и мастурбировал: жителя Атырау могут наказать за сталкинг

На кадрах видно, как мужчина сначала полуголым разгуливает по чужому двору, настойчиво заглядывает в окна, а потом и вовсе раздевается догола и начинает мастурбировать. Затем спокойно покидает территорию двора.

Оказалось, что случай произошел 20 сентября в Курмангазинском районе Атырауской области. В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что изначально в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Суд даже назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.

Однако позже потерпевшая предоставила дополнительные доказательства и дело уже зарегистрировали как уголовное по статье 115-1 «Сталкинг». Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо административный арест до 50 суток.

Сталкинг – это незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта, и, или выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженное с насилием, повлекшим существенный вред.