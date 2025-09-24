В западных и северо-западных районах, возможно, будет теплее на 1 градус.

Согласно прогнозу Казгидромета, в сентябре на большей части Казахстана температура будет близка к норме. В западных и северо-западных районах ожидается, что будет теплее на 1 градус, а на северо-востоке, востоке и юго-востоке — холоднее на 1°. Осадков в целом будет в пределах нормы, но меньше обычного в Мангистау, Ұлытау, Кызылординской и Туркестанской областях, а также местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской.

В октябре вероятны заморозки. Температура в большинстве регионов будет около нормы, а на западе, юге и юго-востоке — чуть выше. Дождей ожидается примерно как обычно, но их может быть больше на северо-западе и в горных районах юга, юго-востока и востока. (норма: +3+9°С на большей части РК, +10+14°С – на юге, юго-западе страны, -1+2°С - в горных районах юго-востока и востока республики).

В ноябре в большинстве областей будет теплее нормы на 1–2°, а на юге и юго-востоке — около нормы. Осадков в целом прогнозируется столько же, сколько и обычно, но меньше нормы на юго-западе, в центре, востоке и юге страны, а также в Алматинской и Жетісу областях. (норма: -7+1°С на большей части РК, +2+7°С – на юге страны).

Осенью количество осадков в целом прогнозируется преимущественно около многолетних значений, однако в разрезе областей их распределение ожидается неравномерным.