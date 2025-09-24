Речь идёт о 19-летней защитнице столичного «Жениса» Виктории Кайсариновой.

Машина, где находилась Кайсаринова, столкнулась с грузовым автомобилем на трассе Павлодар – Астана. Всего в ДТП погибли пять человек.

По информации полиции, водитель не обеспечил безопасность дорожного движения и не соблюдал дистанцию. Это и привело к столкновению с грузовым автомобилем.

Команла «Жениса» выразила соболезнования родным Виктории в на странице в соцсетях.

– Выражаем соболезнования родным и близким. В это трудно поверить. Это невосполнимая потеря и тяжёлое горе для всего нашего клуба. Виктория была яркой спортсменкой и настоящим другом. Мы скорбим вместе с ее семьей, родными и близкими. Она навсегда останется в наших сердцах.

Последний матч Виктория сыграла 8 сентября – в дерби против «Астаны» была заменена на 30-й минуте из-за серьёзной травмы руки.

Соболезнования также выразили KFF League, женская лига, Freedom QJ League, ФК «Тараз» и другие команды и организации.