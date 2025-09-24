Инцидент произошел на детской площадке во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Алмагул. По словам свидетелей, неизвестный мужчина подошел к девятилетнему мальчику, который играл в беседке и несколько раз ударил его. Видео нападения разлетелось в социальных сетях.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту нападения на несовершеннолетнего начато досудебное расследование.

– Личность подозреваемого установлена. Мужчина задержан. Пострадавший ребенок получил легкие телесные повреждения. Ему предоставлена помощь специалистов, - сообщили в полиции.

Иную информацию в интересах следствия стражи порядка раскрывать не стали.