Визит в США состоялся 22 сентября. В этот период были подписаны соглашения на миллиарды долларов, достигнуты новые договорённости с крупнейшими мировыми корпорациями и подтвержден курс на углубление стратегического партнёрства с США.

Транспорт и логистика

Ключевой новостью стало подписание контрактов с американской Wabtec на 4,2 млрд. долларов. Казахстан получит 300 грузовых локомотивов нового поколения с сервисным обслуживанием. Обсуждалась возможность создания в Казахстане сервисного центра для самолётов Embraer.

Энергетика и сырьё

На встречах с ExxonMobil и Cameco акцент сделан на стратегические месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, а также на урановую отрасль, где Казахстан и так является мировым лидером (40% рынка). Президент обозначил стратегию: нефть, газ, уголь и уран остаются опорой, но при этом развивается и «чистая» энергетика. США подтвердили интерес к критически важным минералам — медь, литий, графит.

Аграрный сектор

Токаев напомнил, что Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пахотных земель. В страну заходят проекты PepsiCo и Mars с экспортно ориентированными заводами. PepsiCo уже строит завод снеков за 368 млн долларов в Алматинской области, создаст около 900 рабочих мест и перейдёт к полной локализации картофеля.

Цифровизация и ИИ

Amazon Kuiper вложит 200 млн долларов в спутниковую инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау — для покрытия страны скоростным интернетом. Это важный шаг для равного доступа регионов. Главная неожиданность — OpenAI выбрала Казахстан как первую страну для запуска нового поколения ChatGPT: отдельные версии для преподавателей и студентов. Это может стать фундаментом для цифрового рывка в образовании.

Визит в США дал Казахстану не только контракты на миллиарды, но и показал новый уровень доверия.