Глава государства с сожалением отметил, что в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение.
– Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия, – отметил он.
По словам президента, в таких непростых реалиях ключевую роль должна играть конструктивная дипломатия, как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене.
– Мы также возлагаем большие надежды на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационного обмена и укрепления доверия между людьми и обществом. Я уверен, что религиозные лидеры приложат все усилия, чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности, – добавил президент Токаев.