17 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказал о рисках, которые стоят перед человечеством.

Глава государства с сожалением отметил, что в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение.

– Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия, – отметил он.

По словам президента, в таких непростых реалиях ключевую роль должна играть конструктивная дипломатия, как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене.