Под председательством акима области Асхата Шахарова состоялось заседание, на котором были рассмотрены пути реализации в регионе Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные вопросы и их решение посредством радикальных цифровых преобразований», озвученного 8 сентября.

В заседании приняли участие депутаты маслихата, члены общественного совета, руководители областных управлений и департаментов, а также представители бизнеса. Акимы районов подключились к совещанию через видеоконференцсвязь.

Глава региона в своем выступлении отметил, что послание президента является стратегическим ориентиром, придающим новое видение и импульс развитию государства. Он подчеркнул необходимость определения ряда ключевых задач и совместной работы всех уполномоченных органов, учреждений и частного сектора.

Президент в своем послании уделил особое внимание вопросам привлечения инвестиций, развития агропромышленного комплекса, совершенствования транспортно-логистической отрасли. Также он особо отметил роль современных технологий, искусственного интеллекта и цифровых решений в экономике и жизни общества. Были даны конкретные поручения по вопросам социальной справедливости, развития человеческого капитала, образования, здравоохранения, экологии, регионального развития и ликвидации цифрового неравенства.

— Наша главная цель – эффективно, качественно и своевременно выполнить задачи, поставленные в Послании. Это – общенациональная цель. Времени очень мало, расслабляться нельзя. Прежде всего я, как глава региона, несу за это ответственность, – подчеркнул Асхат Шахаров.

В ходе заседания заместители акима области выступили с докладами по своим направлениям, представив план мероприятий по реализации Послания. Асхат Шахаров дал конкретные поручения по каждому из направлений.

По итогам заседания всем уполномоченным органам и учреждениям, а также частному сектору было поручено работать совместно.