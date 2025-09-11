Ограничения вступят в силу с 15 сентября.

Как сообщили в «Отбасы банке», в Казахстане приостановят приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Ограничения вступят в силу с 15 сентября.

– Уведомляем вас о том, что с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме, - говорится в сообщении «Отбасы банке».

Заявки поданные до этой даты будут отработаны в штатном режиме. О дате возобновления приема заявок по использованию пенсионных излишков на лечение зубов банк сообщит дополнительно.