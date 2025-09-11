Подозреваемой 46 лет, ранее она была судима.

Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон, расположенный в квартире многоэтажного дома в Уральске. Во время обыска стражи порядка изъяли полиэтиленовые пакеты с использованными шприцами, жидкость желтого цвета в стеклянной, пластиковой и металлической таре, а также две кастрюли с маком.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, наркопритон организовала 46-летняя женщина. Ранее она уже была судима. По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия.

Отметим, что с начала ОПМ «Участок» по области проверено порядка 34 тысяч жилых домов, около 440 съемных квартир, 3,5 тысяч дачных домов, 826 крестьянских хозяйств и зимовок. Также проверено 1 318 человек, состоящих на учете в органах внутренних дел. Полицейские изъяли два незарегистрированных оружия, пресекли более трех тысяч правонарушений, выявили 16 несовершеннолетних, находившихся в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.

