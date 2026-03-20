Переселенцы после паводка заселились в новые дома, но на месте дороги им год назад вырыли котлован и прекратили дорожные работы.

В редакцию «МГ» обратились жители микрорайона Жулдыз. Жильцы улицы Онгарсыновой (пересечение с улицей Медео) просят сделать им подъездные пути к домам. Сейчас они оставляют свои машины вдали от дома и идут по непролазной грязи.

— Дома в этом районе построили и передали жителям, пострадавшим от паводка в 2024 году. Однако с момента заселения вопрос с подъездной дорогой так и не решили. Весной прошлого года здесь начались работы по её обустройству: на улице вырыли глубокий котлован, но вскоре работы неожиданно остановили и до сих пор не возобновили. В результате жители, включая детей, снова сталкиваются с серьёзными трудностями — теперь уже из-за талой воды и грязи, которые делают передвижение по улице практически невозможным, — отметил местный житель Аскар.

Мужчина считает это издевательством над людьми, так как большинство пострадавших от паводка, которые получили дома — многодетные семьи.

— Понимаете, вдруг случится пожар или кому-то станет плохо. Ни скорая не проедет, ни спецавтомобиль. Деньги на эту дорогу уже были выделены, а потом куда-то перенаправили, иначе бы дорожные фирмы не приступали бы к работам вообще. Просим обратить внимание на данную ситуацию. Когда уже решат проблемы с дорогой для жителей этого района, — отметил он.

В ЖКХ ПТ и АД сообщили, что в настоящее время выполнены работы по устройству основания на 4 километрах и заасфальтировано 1,5 километра. Осталось выполнить устройство основания на 3,2 километра и заасфальтировать 5,7 километра. Общая протяжённость участков, подлежащих ремонту, составляет 7,2 километра.