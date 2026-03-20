Казахстанцам напомнили, что ответственность созаемщика фактически равна ответственности заемщика.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напомнили казахстанцам, какую ответственность несут созаемщики при оформлении кредита — и почему к такому решению нужно подходить максимально осторожно.

— Созаемщик – это лицо, которое вместе с заемщиком подписывает кредитный договор и несет ответственность за его исполнение. Это означает, что в случае непогашения займа заемщиком банк вправе требовать полное или частичное исполнение обязательств от созаемщика, — говорится в сообщении.

Чаще всего созаемщиков привлекают при оформлении ипотеки. Это происходит, когда дохода основного заемщика недостаточно для одобрения кредита. В таком случае банк учитывает совокупный доход обоих, что повышает шансы на получение займа.

Однако вместе с шансами растут и риски. Ответственность созаемщика фактически равна ответственности заемщика. При просрочке банк может списать деньги со счетов, взыскать имущество или обратиться в суд.

В регуляторе также подчеркнули разницу между созаемщиком и поручителем. Если доход поручителя не учитывается при расчете кредита, то доход созаемщика — учитывается. Но и риски у него значительно выше: он обязан погашать долг в полном объеме, а не в пределах гарантии.

Перед тем как согласиться стать созаемщиком, специалисты рекомендуют:

внимательно изучить условия договора;

трезво оценить свои финансовые возможности;

помнить, что обязательства действуют до полного погашения кредита, даже если созаемщиков несколько.