Акимат Атырау провёл весеннюю экологическую акцию. В ней приняли участие около 200 человек, было высажено порядка 5 тысяч саженцев, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Кроме того, в парке «Жастар» высажено 200 хвойных деревьев. В целом в этом году в регионе планируется высадить 29 тысяч зелёных насаждений.

По словам заместителя акима города Ердоса Абдисаттарова, активно ведётся посадка деревьев хвойных пород, устойчивых к летней жаре, в частности елей, можжевельников и других. В работах принимают участие молодёжь, волонтёры, сотрудники государственных учреждений и жители города.

— Сезонные работы начнутся в апреле. В целом озеленение проводится системно из года в год. Эта инициатива позволит улучшить экологическую ситуацию и создать комфортную среду для жителей. Призываю всех горожан активно участвовать в экоакциях, проводимых в регионе, — отметил он.

По его словам, все высаживаемые саженцы выращены в местных питомниках региона, что способствует их лучшей адаптации к климатическим условиям и повышает приживаемость.