В доме у женщины обнаружили более 5 килограммов предположительно наркотических веществ.

В Талдыкоргане пресекли канал незаконного оборота наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 62-летняя местная жительница, сообщили на портале Polisia.kz.

Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу. Подозреваемую задержали в селе Еркин.

— В рамках следственных действий полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой у подозреваемой было приобретено наркотическое средство (гашиш) общим весом более 5 гр., — рассказали в ведомстве.

При обыске по месту проживания женщины правоохранители обнаружили шесть полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

Кроме того, в сарае на территории домовладения был найден крупный черный пакет, обмотанный скотчем. Внутри находилось вещество, предположительно гашиш, общим весом более 5 килограммов.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с учетом состояния её здоровья.

В полиции напомнили, что за незаконный оборот наркотических средств в Казахстане предусмотрено наказание — от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.