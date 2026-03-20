В городе Шалкар Актюбинской области в результате ночного конфликта скончался 17-летний юноша. Инцидент произошёл в ночь на 20 марта.

По предварительной информации, между группой молодых людей произошла массовая драка. В соцсетях распространяются сообщения о возможном использовании ножей и другого оружия, однако официально эту информацию в полиции не комментировали.

В департаменте полиции региона сообщили, что по факту произошедшего уже начато расследование.

— По факту конфликта с участием молодых людей, в результате которого один из участников скончался, возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Ход расследования находится на контроле начальника департамента полиции, — говорится в сообщении ДП Актюбинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.