19 марта на борту самолёта FlyArystan, выполнявшего рейс Астана – Уральск, у одной из пассажирок начались преждевременные роды. К счастью, среди пассажиров оказался врач — хирург приёмного отделения городской многопрофильной больницы Таубай Байжекенов.

По его словам, это был первый случай, когда ему пришлось оказывать помощь прямо в самолёте.

— Мы были в воздухе около 45 минут, когда бортпроводники спросили, есть ли на борту врач. Откликнулись я и ещё одна пассажирка — врач-остеопат Фарида. Когда мы подошли, оказалось, что у женщины начались преждевременные роды. Ей примерно 30–35 лет, срок беременности — 27 недель. Она рассказала, что сразу после взлёта у неё отошли воды. При осмотре мы почувствовали головку ребёнка, но раскрытие было всего 4 сантиметра, тогда как для родов нужно 10. Также у неё была атония матки и началось кровотечение. Потуг при этом не было, а потеря крови составила около 400–500 миллилитров, — рассказал врач.

Медики действовали по протоколу: поставили капельницу, начали инфузионную терапию и постоянно следили за состоянием женщины. Из-за осложнений было принято решение вернуть самолёт в Астану.

По мнению врача, спровоцировать преждевременные роды мог перелёт. В тот день женщина уже прилетала в Астану на консультацию к кардиологу и в тот же день возвращалась обратно.

— Ранее я помогал людям, но роды не принимал. Хотя нас этому учили в интернатуре. В самолёте это был мой первый опыт. У женщины были сопутствующие заболевания, в том числе врождённый порок сердца. Мы объяснили пилоту, что если роды начнутся на борту, может понадобиться реанимация и для матери, и для ребёнка. Поэтому самолёт развернули. Позже нам сообщили, что всё прошло хорошо — женщина родила здорового ребёнка, — добавил Байжекенов.

У Таубая Байжекенова есть семья и ребёнок.