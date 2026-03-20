Основные мероприятия к Наурызу начнутся завтра, 21 марта.

Итак, 21 марта на площади Исатая-Махамбета в 20:00 пройдут мероприятия для ознакомления с культурой представителей различных национальностей в нашей стране и укрепления дружбы между народами.

Основные гуляния начнутся 22 марта в 11:00 на этой же площади с ярмарки продовольственных товаров и изделий ручной работы. Здесь же запланированы массовые спортивные соревнования по национальным видам спорта: казахская борьба, асык ату, бес асык, тоғызкумалак, лянга, перетягивание каната, армрестлинг, гиревой спорт.

Кульминацией станет масштабное мюзикл-шоу, которое представят публике впервые. Начнется шоу в 20:00 на площади Исатая-Махамбета.

— Это новый и уникальный проект для культурной жизни региона. В постановке будут представлены национальные мелодии в современной аранжировке, казахский танец в сочетании с эстетикой европейского мюзикла, традиционные песни в новом формате и будет показан уникальный видеоконтент, созданный с помощью искусственного интеллекта, — говорят организаторы мероприятия.

Кстати, в праздничном мероприятии, помимо местных артистов, примут участие группа «Алатау серілері» и эстрадный певец Әділет Жауғашар.

Празднования завершатся 23 марта массовым субботником.