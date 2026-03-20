В спортивном комплексе «Жайык Арена» стартовали областные соревнования по робототехнике «NatRoboCom-2026 (National Robotics Competition)». Они объединяют искусственный интеллект и национальные игры.

Участники представили роботов, которые выполняют традиционные казахские игры с помощью современных технологий.

Соревнования проходят по четырём категориям:

• Робо асык ату

• Робо перетягивание каната

• Робо кыз куу

• Робо ак суйек

В областном этапе участвуют победители районных и городских отборочных туров, команды образовательных учреждений и воспитанники областного центра детского технического творчества. Всего — 70 школьников.

Дети разных возрастов представляют свои проекты. Некоторые роботы оформлены в национальном стиле — с орнаментами и даже тюбетейками. В зале тоже чувствуется традиционный колорит.

Соревнования начались в 10:00 и продлятся до 17:00. После этого определят победителей и команды, которые поедут представлять область на республиканском уровне.