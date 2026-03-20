В Казахстане с начала 2026 года выросла раскрываемость интернет-мошенничества, при этом число таких преступлений снизилось. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, за январь–февраль раскрываемость увеличилась на 29%. За этот же период удалось возместить 57% причинённого ущерба — 1,9 млрд из 3,4 млрд тенге.

Одновременно фиксируется снижение количества преступлений: число интернет-мошенничеств сократилось на 8,3% — с 4385 до 4023 случаев. К уголовной ответственности привлекли 913 человек.

Также отмечается, что с момента введения ответственности за дропперство — 16 сентября 2025 года — зарегистрировано более 400 дел, из которых 66 уже направлены в суд.

– Пресекается деятельность активаторов SIM-карт и WhatsApp-аккаунтов, используемых мошенниками. В феврале в Западно-Казахстанской области к шести годам лишения свободы приговорили пособника мошенников. Он оформил на своё имя более тысячи SIM-карт и передал их злоумышленникам для использования в преступных целях, – сообщили в надзорном органе.

Кроме того, в январе в Костанайской области к семи годам лишения свободы приговорили техника за «серое провайдерство» — он предоставлял услуги IP-телефонии зарубежным мошенническим колл-центрам.